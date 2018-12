Parole durissime di Zeman: “In Italia titoli assegnati prima di giocare”

Zeman rilascia una lunga intervista a Idnes.cv si esprime con parole durissime

Zeman in una lunga intervista rilasciata a Idnes.cz ha confermato la sua integrità e la sua tendenza ad opporsi alle ingiustizie che esistono nel mondo del calcio. L’ex tecnico si è espresso con termini molti duro, asserendo l’esistenza di un sistema nel mondo del calcio che sostanzialmente assegna i titoli prima ancora che si inizi a giocare.

Queste le parole

“A volte i titoli vengono assegnati prima ancora che si giochi, a tavolino. E non parlo solamente della Juventus. Ci sono dei sistemi nel calcio che in ogni campionato, non solo in quello italiano, che decidono a chi assegnare i titoli prima che inizi la stagione. E a me un calcio così non piace. Vorrei che il calcio fosse più puro, che a vincere sia chi lo merita”.

Questione doping

Zeman torna anche sulla questione del doping, e della battaglia che ha intrapreso contro la Juventus circa 20 anni fa. “La Juventus non era di certo l’unica squadra a fare uso di sostanze vietate.Tutte le sostanze tipo EPO, creatina e steroidi non devono appartenere al mondo del calcio.”