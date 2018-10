Zanetti tra passato e futuro: parole chiare anche sulla società nerazzurra

L’attuale vicepresidente dell’Inter ha parlato nella giornata di ieri

Nella giornata dei ricordi per il Triplete del 2010, svoltasi ieri a Trento c’era anche Javier Zanetti. Il capitano ha affrontato diversi temi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. A partire dal futuro societario dell’Inter, che il prossimo 26 ottobre, nel giorno dell’assemblea dei soci che, con ogni probabilità, vedrà l’uscita di scena dal club nerazzurro di Erick Thohir, con la conseguente nomina di un nuovo presidente.

Il nome principale è quello di Steven Zhang, figlio di Jindong, patron di Suning. Zanetti ha speso solo belle parole nei confronti del giovane rampollo di casa Zhang. Ecco le dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro alla Rosea: “Con Steven il rapporto è ottimo. È un ragazzo giovane e intelligente, da tempo lavora per il club ed è un riferimento“.

Confronti con l’Inter del Triplete, Lautaro-Icardi e futuro ruolo: Zanetti chiaro

“Punti di contatto tra la mia Inter e questa? Sono due situazioni molto diverse: noi eravamo al culmine di un ciclo. Oggi essere tornati in Champions è un punto di partenza: ma ci sono i mezzi per poter fare bene. Mi trovo bene, perché sto conoscendo dei nuovi aspetti del lavoro nel calcio. Sono spesso in giro per il mondo per cercare di portare in alto il nome dell’Inter, dove merita di stare“.

“Con Milan e Barcellona sono sfide importantissime: il derby per Milano è la Partita. Le due squadre arrivano in un buon momento. Peccato che alcuni giocatori rientreranno tardi dalle nazionali e ci sarà poco tempo per prepararla”.

Su Lautaro Martinez e un tandem con Icardi: “È giovane, ma fa sperare in un grandissimo futuro. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro: sta a lui decidere. Ma quando sarà possibile giocheranno insieme. Sono convinto che i grandi giocatori possano sempre coesistere”.

Fonte: la Gazzetta dello Sport