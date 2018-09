Zanetti: “La Champions è il posto in cui dobbiamo stare. Ora testa al Parma”

Loading...

Le dichiarazioni del vice presidente nerazzurro Javier Zanetti

Questa mattina alle ore 11 presso lo storico auditorium di RCS in via Balzan 3 a Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival dello Sport. La manifestazione, organizzata da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino e patrocinata dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico, si terrà a Trento dall’11 al 14 ottobre 2018 e avrà per tema il Record.

Presenti tra gli altri Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup, il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, il direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Monti, oltre a Giovanni Malagò, Simone Moro, Arrigo Sacchi e Javier Zanetti. Queste le dichiarazioni del vice presidente nerazzurro dal palco della sala Buzzati raccolte da Inter.it: “Credo che lo sport debba avere un’importanza fondamentale nella vita di tutti. Questa prima edizione del Festival dello Sport è un evento importante al quale sono orgoglioso di partecipare e sono orgoglioso di aver fatto parte dell’Inter che ha conquistato il triplete. Una squadra che ha scritto una pagina importante della nostra storia”.

“L’Inter di nuovo in Champions? Siamo tornati lì dove dobbiamo stare. Siamo stati sorteggiati in un gruppo molto tosto ma con entusiasmo e la giusta convinzione ce la giocheremo con tutti. Prima della sosta abbiamo ottenuto una grande vittoria a Bologna. In questi giorni stanno rientrando i nazionali che torneranno ad essere a disposizione di Luciano Spalletti. Ora concentriamoci sulla partita con il Parma e poi penseremo ai tanti impegni che ci aspettano“.