Youth League, brutto colpo per i nerazzurri

Youth League – Un brutto colpo per i ragazzi di mister Madonna. Il PSV nel giro di pochi minuti ribalta la gara, vincendo nel recupero.

Allo Sportcomplex de Herdgang, i nerazzurri trovano, immeritatamente il vantaggio contro il PSV, grazie ad un colpo di testa di Colidio al minuto 24′, grazie all’assist di Pompetti. Gli olandesi, nella prima frazione, hanno dominato il gioco, essendo sempre propositivi in fase offensiva. L’Inter è stata molto a guardare, cercando di difendersi con le unghie e con i denti, riuscendo a chiudere in vantaggio grazie al portiere Dekic ed ad una buona organizzazione difensiva. Nel secondo tempo il canovaccio non cambia, infatti i ragazzi di Van Nistelrooij continuano a spingere forte sull’acceleratore. I nerazzurri sono abili a ribattere colpo su colpo le sortite offensive dei padroni di casa. Quando tutto sembrava poter volgere per il verso giusto, ecco che arriva la doccia gelata. Il PSV trova il gol prima con Piroe su corner di Ihattaren all’86’, successivamente, allo scadere, è Vertessen, su assist di Daverveld a portare in vantaggio gli olandesi, chiudendo così la gara.

I gol del PSV