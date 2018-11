Youth League, la Primavera è ancora in corsa: Tottenham battuto 4-2

Youth League, l’Inter è ancora viva: fantastico poker al Tottenham

A Londra vince l’Inter di Madonna. La Primavera nerazzurra si rimette in corsa per il passaggio agli ottavi in Youth League. Le reti di Persyn, Roric, Merola e Colidio valgono la possibilità di giocarsi tutto contro il PSV Eindhoven. 4 sono ora i punti in classifica della squadra interista che dovrà battere i coetanei della squadra olandese e sperare che il Tottenham non vinca contro il Barcellona nell’ultima gara del girone.

Se invece gli Spurs dovessero pareggiare e i nerazzurri vincere contro il PSV entrambi le squadre sarebbero a sette punti, ma passerebbe la formazione interista per gli scontri diretti. L’ultima gara sarà quella decisiva: intanto l’Inter Primavera tiene viva la qualificazione.