Youth League, Barcellona Inter 2-1: non basta Colidio, arriva la seconda sconfitta

Barcellona Inter termina con il successo dei catalani, Colidio a segno per i nerazzurri, la situazione del gruppo B dopo tre giornate

Barcellona Inter, i nerazzurri escono sconfitti dalla trasferta in terra spagnola. Finisce 2-1 per i padroni di casa, con le reti di De La Fuente al 4° e Mortimer al 33°. Nella ripresa, il calcio di rigore segnato da Colidio al 48° ha riaperto il match, ma i nerazzurri non sono riusciti ad arrivare al pareggio.

E’ la seconda sconfitta consecutiva nella fase a gironi della Youth League, dopo la caduta in Olanda contro il Psv, match perso 2-1. Dopo tre giornate, i nerazzurri occupano l’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato, arrivato nel match d’esordio giocato in casa contro il Tottenham. La qualificazione è ancora possibile. Il Barcellona domina il girone con 7 punti, seguito dal Psv a quota 4 punti e il Tottenham a quota 3. Con due partite in casa e la trasferta inglese, la squadra di Madonna ha ancora la possibilità di qualificarsi alla fase finale ad eliminazione diretta, ma servirà vincere.