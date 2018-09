(Flash) Wanda Nara, con la Juventus solo 7 “contatti” per Icardi

Inter Icardi 7 volte “vicino” alla Juventus

(Inter Icardi) Durante il programma Tiki Taka su Italia Uno, Wanda Nara, compagna di vita e agente di Mauro Icardi, ha parlato di molti aspetti a riguardo del capitano nerazzurro. Dapprima Wanda ha affrontato il capitolo social e l’uso che lei e Maurito ne fanno. Si è tornati a parlare anche della famosa foto della zebra durante le vacanze estive della famiglia, che molti avevano interpretato come l’annuncio di un possibile trasferimento in bianconero.

“Instagram io e Mauro lo usiamo come un business. Prima di iniziare la relazione con Mauro, Piero Ausilio lo ha multato per una foto che avevo postato. Nella foto Mauro si tuffava da una barca, si sarebbe potuto fare male. La foto della zebra nel Safari? 13 ore di volo, scendo e il primo animale che vedo è una zebra.”

Non poteva poi mancare l’argomento Juventus. “La Juve l’ha cercato? L’unico contatto che ha avuto con loro sono i sette gol che gli ha segnato. Mauro ha sempre dimostrato la sua scelta: è interista, a noi fa piacere quando le telefonate arrivano. La Juventus lo ha cercato, sicuramente, hanno preso Ronaldo per vincere la Champions. Mauro avrebbe accettato? No, ha sempre dimostrato di essere il capitano dell’Inter.

Fonte Tiki Taka Italia Uno