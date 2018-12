Wanda Nara sul rinnovo: le parole dell’agente di Icardi sono state chiare

In esclusiva per Fuorigioco, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, Wanda Nara ha parlato del rinnovo di Icardi. La moglie e agente del bomber argentino è tornata a trattare una delle tematiche più delicate in casa nerazzurra. La voglia di continuare questo matrimonio c’è da parte di entrambe le parti, ma ancora oggi l’accelerata decisiva per giungere ad un accordo non è arrivata.

Ogni anno si scrive della possibile partenza di Maurito. Adesso però, nonostante l’ex Sampdoria abbia centrato l’obiettivo qualificazione in Champions con la maglia nerazzurra, le voci su un suo possibile addio non accennano a fermarsi. Eppure, il numero 9 ha sempre giurato amore al club meneghino, dimostrando più volte di voler vincere con la maglia dell’Inter addosso.

Le parole di Wanda Nara

A rimarcare il sentimento che Icardi prova per l’Inter, ci ha pensato proprio la moglie che cura gli interessi dell’attaccante, dichiarando: “Litigo di più come procuratrice che come moglie, non c’è dubbio. Ma del rinnovo non è ancora il momento di parlarne, e quando dicono “Wanda ha chiesto”, “Wanda ha detto”, non è vero. Milano, comunque, resterà la nostra città anche quando e se l’Inter dovesse rinunciare a Mauro”.