Vrsaljko, le condizioni del giocatore: il comunicato dell’Inter

Vrsaljko alle prese con un infortunio subito in nazionale, ecco la situazione aggiornata dopo la nota ufficiale del club nerazzurro

Inizio di stagione difficile per Sime Vrsaljko. Il nuovo acquisto nerazzurro, grande protagonista con la Croazia al mondiale di Russia, è alle prese con un infortunio. Vrsaljko ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo solo venti minuti giocati nel match di Nations League contro la Spagna.

Il ginocchio sinistro continua a dare problemi al terzino destro dell’Inter. Un infortunio che l’ex giocatore dell’Atletico Madrid si porta avanti dal mondiale. Attraverso una nota ufficiale presente sul sito, la società nerazzurra ha aggiornato le condizioni fisiche del difensore.

Il comunicato

“Il terzino croato Sime Vrsaljko soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo recente (Spagna-Croazia in UEFA Nations League), evento già verificatosi durante la Coppa del Mondo in Russia (quarti di finale contro i padroni di casa). Trattasi di un’infiammazione osteo-cartilaginea al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”, questo il comunicato del club nerazzurro.

Nelle prime uscite ufficiali, il difensore croato ha giocato solo 76 minuti. Titolare contro il Torino lo scorso 26 agosto, Vrsaljko è rimasto in campo per 72 minuti. Successivamente, 4 minuti nella vittoria di Bologna, poi l’infortunio al ginocchio sinistro subito in nazionale. Una perdita pesante per l’Inter, alle prese con altri infortuni in questo inizio di stagione.