Vrsaljko, Inter in ansia: oggi il rientro ad Appiano (GdS)

Vrsaljko, Inter in ansia

Ieri, nel corso di Inghilterra Croazia, Sime Vrsaljko ha abbandonato il terreno di gioco al 26′ minuto a causa di un non meglio specificato fastidio muscolare. Ennesimo problema fisico, questo, dopo la convocazione in nazionale. In principio fu il ginocchio, infortunatosi durante i mondiali di Russia e mai curato, ora ecco il guaio muscolare.

Oggi Sime rientrerà ad Appiano Gentile: sono previsti già in giornata gli esami strumentali del caso per stabilire l’entità dell’infortunio. La speranza dell’Inter e dei suoi tifosi è che si trattasse solo di una uscita a scopo precauzionale, alla luce dei prossimi impegni della squadra nerazzurra.

Difficile pensare a questo, qualcosa al suo fisico è successo: oggi o al più tardi domani gli esami dissiperanno ogni dubbio circa le sue condizioni. Perderlo per un mese, come capitato per l’infortunio al ginocchio, sarebbe assolutamente deleterio considerando i prossimi impegni dell’Inter, tra i quali spiccano Tottenham, Roma e Juventus.

Le parole di Dalic

Dell’infortunio di Vrsaljko ha voluto parlare il ct croato Dalic. Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: «Ha sentito un dolore alla gamba, ma non sembra niente di particolarmente grave. Spero che sia una cosa passeggera e che non ci sia niente di pericoloso per lui, non dovrebbe rimanere fuori dal campo per troppo tempo. Ha bisogno di riposo, ha mostrato segni di stanchezza».

Un messaggio che, se da una parte fa tirare un sospiro di sollievo a Spalletti, dall’altra quel “Ha bisogno di riposo” un po’ di preoccupazione la da. Difficile quindi vederlo in campo contro il Frosinone alla ripresa, se non altro per il discorso fatto dal suo ct circa il riposo: meglio riposarsi contro i ciociari per essere pronto poi alle successive sfide.