Previsto domani il rientro di Vrsaljko

Nella giornata di domani, Sime Vrsaljko, insieme a Perisic e Brozovic, rientreranno dopo alla Pinetina dopo la sosta delle nazionali. Durante la gara contro Spagna, vinta dalle furie rosse per 6 a 0, il terzino ex Atletico Madrid ha lasciato il terreno di gioco dopo circa 18′ minuti a causa di un problema al ginocchio. Già durante il mondiale il croato aveva accusato questo tipo di fastidio, e come ieri, ha lasciato il terreno di gioco precauzionalmente, come ha dichiarato il c.t. Dalic: “Sime ha un problema al ginocchio. Era meglio farlo uscire prima che la situazione peggiorasse. Vedremo comunque, ma è un problema con cui convive da tempo”.

Il terzino sarà sottoposto ad accertamenti, ma con molte probabilità non sarà della partita contro il Parma. Al suo posto giocherà D’Ambrosio, anche lui non al massimo della forma.

Fonte: Sky Sport 24