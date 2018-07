VIDEO | Nainggolan saluta la Roma, il bellissimo gesto del Ninja

Nainggolan saluta la Roma

L’ex centrocampista giallorosso, Radja Nainggolan, ha salutato la Roma con un bellissimo video dedicato a tutto l’ambiente della capitale.

Il saluto tramite Instagram

Un bellissimo gesto quello del Ninja, che non dimentica il passato e soprattutto la squadra che lo ha portato a giocare a grandi livelli. Ciò non è da considerare una mancanza di rispetto verso la tifoseria nerazzurra, anzi, è un importante monito: se si dovesse trovare nell’ambiente a lui più congeniale, per le sue caratteristiche, potrebbe diventare anche l’Inter la sua seconda casa. Uomini e calciatori così ne esistono pochi, riconoscenti verso le loro vecchie squadre.

Un saluto anche alla cucina di Trigoria

Si è parlato molto del comportamento fuori dal campo del belga, ma queste immagini sono molto significative, a testimonianza di uno splendido rapporto con tutto lo staff giallorosso.