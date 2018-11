Morata, in amichevole contro la Bosnia Erzegovina, commette un errore davvero incredibile, che non si addice ad un attaccante del suo calibro. E’ peggiore, però, il gol sbagliato in Lesotho Tanzania, doppia occasione per l’attaccante del Lesotho che cicca clamorosamente, per ben 2 volte il pallone a porta sguarnita. Il secondo liscio è da “museo degli orrori”.

Leggi anche: (ID) Francesco Moriero: “Ronaldo era il calcio, sentiamo nostro lo scudetto

Todays matches have been full of bloppers 🙉😂😂😂 now how about this for a double miss by a Lesotho player, science must have been involved in this one. Not normal 😂😂 Lesotho vs Tanzania #LESTAN #AFCON2019Q pic.twitter.com/cxX7jbERPE

— Ronald Okoth (@RonaldOkoth_) November 18, 2018