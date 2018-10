Karamoh toglie le ragnatele

Il giovane nerazzurro in prestito al Bordeaux, Yann Karamoh, nella giornata odierna ha segnato un gol da cineteca.

Il gol del francese

Una rete meravigliosa quella del giovane francesismo. I nerazzurri hanno fatto molto bene a credere in lui. Preso dal Caen ha dimostrato di essere, in prospettiva, un futuro talento. Non ha trovato molto spazio con Spalletti, data ancora la sua giovane età ed inesperienza, solo un gol la scorsa stagione, contro il Bologna, meraviglioso e decisivo come questo. Il prestito in Francia potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo e servire al giovane attaccante come trampolino di lancio per il calcio delle grandi, alla quale l’Inter si sta lentamente abitutuando.