Video | Icardi, il suo futuro viene svelato dal figlio, la risposta è secca e convinta

Icardi ed il suo futuro

Un finale di stagione ed un inizio di estate molto controverso per Mauro Icardi, l’argentino è stato al centro di molte vicende.

Si sono susseguite parecchie voci riguardanti il possibile trasferimento del capitano nerazzurro. In discussione vi era il contratto con l’Inter. L’attaccante avrebbe voluto un aumento d’ingaggio, ora però la società nerazzurra è alle prese con il completamento del pareggio del bilancio. Con ogni probabilità il contratto di Maurito verrà discusso nei prossimi giorni. Arrivano segnali molto positivi anche dai social, come ad esempio l’accoglienza a Nainggolan: “Benvenuto Ninja ⚽🔵⚫ Non ci sarà piu da lottare contro.. Da oggi lotteremo Insieme”, chiaro segnale di permanenza. Un altro indizio molto importante arriva dal figlio Valu durante una diretta Instagram.

La diretta Instagram

Durante una diretta sul profilo Instagram di Wanda Nara, un tifoso ha commentato “Porta Icardi alla Juve”, la risposta del piccolo è stata una fragorosa risata, ha lanciato una maglia contro la camera ed ha risposto: “L’unico posto dove porto Icardi è Milano”, dopo un attimo di pausa ha precisato con vigore: “Non al Milan, all’Inter!!!!!”. Una risposta piuttosto chiara ed inequivocabile, che arriva da un bambino. Un altro messaggio, dunque, che porta stabilità nell’ambiente nerazzurro.