VIDEO – La diretta che ha scatenato le polemiche di Radja Nainggolan

La diretta di Nainggolan

Notte particolarmente movimentata per il centrocampista belga della Roma, Radja Nainggolan, il numero 4 giallorosso ha pubblicato una diretta su Instagram che ha scatenato polemiche.

Durante la notte di capodanno Radja Nainggolan, ha pubblicato un video molto discutibile.

Il video del centrocampista

Ma nun te fai schifo da solo? Sta ubriaco perso e bestemmia a non finire Radja Nainggolan…. Condividete in bacheca a più non posso 😂😂😂 Posted by Entra la Lazio, lo stadio sta a scoppià. on Montag, 1. Januar 2018

Le scuse del belga

Sono arrivate prontamente del scuse sul suo profilo di Instagram.

“Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il capodanno… Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un pò…certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre Forza Roma…”.