Vice Handanovic, due le piste percorribili: ecco i nomi (TS)

Inter, caccia al vice Handanovic: occhi puntati su Radu e Cragno

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione è quello di trovare un portiere giovane e talentuoso che possa affiancare Handanovic e, nel caso, sostituirlo. Secondo quanto riporta Tuttosport, al momento in cima alle preferenze della dirigenza nerazzurra ci sono due nomi. Il primo è quello del rumeno Ionut Radu, cresciuto nel vivaio interista e passato questa estate al Genoa. L’altra opzione è quella relativa ad Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari.

“L’Inter ha diversi giovani portieri che si stanno facendo le ossa in varie categorie e uno di questo è il 21enne Ionut Andrei Radu. Il romeno è stato ceduto l’estate scorsa al Genoa per più di 7 milioni, ma l’Inter ha mantenuto un diritto di recompra. Il ragazzo sta giocando titolare con un rendimento alterno, ma in molti scommettono sulle sue qualità. Chi sta disputando un’ottima stagione, guadagnandosi la convocazione fissa nella nazionale di Mancini, è Alessio Cragno del Cagliari. Ha 24 anni (’94), è uno dei migliori portieri fra i pali del nostro campionato, i dubbi sono legati alla sua fisicità (è alto “solo” 184 cm), ma l’Inter continuerà a monitorarlo nei prossimi mesi“, scrive il quotidiano torinese.