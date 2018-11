Verso Roma-Inter, Vrsaljko ancora a parte. Ballottaggio al centro della difesa (Sky)

Sky – Verso Roma-Inter: Miranda e D’Ambrosio probabili titolari

A due giorni dalla sfida dell’Olimpico, che vedrà l‘Inter impegnata contro la Roma, arrivano aggiornamenti da Appiano Gentile. Stando a quanto riporta Sky Sport, non è da escludere una convocazione di Radja Nainggolan, il cui impiego nel suo vecchio stadio però rimane praticamente impossibile.

Stefan de Vrij, uscito per crampi nel match di Londra, potrebbe osservare un turno di riposo facendo spazio a Joao Miranda. Sempre in difesa, si va verso una conferma di Danilo D’Ambrosio sul binario destro, con Sime Vrsaljko che oggi ha lavorato ancora a parte e non è al meglio.