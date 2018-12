Verso Roma-Inter, Spalletti torna a Roma: i precedenti all’Olimpico

Verso Roma-Inter. Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, domani sera tornerà nella “sua” Roma, dove ha vissuto la fase della consacrazione per la sua carriera. Come ogni percorso, però, è contraddistinto da momenti positivi e da altri negativi. A ripercorrere tutti i ricordi dell’allenatore toscano, è stata l’edizione cartacea della Gazzetta dello Sport, in edicola oggi.

Le emozioni vissute a Roma

“Domani Luciano torna a sfidare la squadra che lo ha fatto correre in campo impazzito di gioia, oltre che sbattere la testa sul tavolo della sala conferenza dell’Olimpico prima di dimettersi. Amore e odio, il tacco e la punta, il sorriso e il ghigno, la strette di mano e gli sguardi di ghiaccio, le lezioni di tattica e le parole al veleno. L’Olimpico è ancora il giardino di casa. Lo è anche per chi adesso si è abituato a curare e osservare le piante del Bosco Verticale. A Roma, Luciano è diventato Spalletti, allenatore che ha allargato i suoi confini e aperto strade nuove. Ed è anche l’uomo che qualche soddisfazione, su quel campo, continua a togliersela, anche oggi che veste di nerazzurro e i pensieri volano decisamente verso altre direzioni”.

I precedenti di Spalletti contro le squadre romane all’Olimpico

Verso Roma-Inter. “Spalletti a Roma ha sempre vinto, da quando è filato via. Due volte contro la Lazio (e una delle due valeva un pacco di milioni largo così in chiave Champions), un’altra con la Roma all’alba della scorsa stagione. Ora il calendario infila questa partita emotivamente speciale in un periodo cruciale, prima della sfida alla Juventus e il successivo bivio europeo contro il Psv. È la partita che può lanciare o deprimere, ma di certo c’è che l’Inter fin qui due partite consecutive non le ha mai perse. E che Di Francesco non ha mai battuto in carriera il collega. Queste le statistiche. Poi c’è l’oltre”.

Il rapporto con i suoi ex tifosi

“C’è il feeling crescente con un San Siro sempre pieno. E di là una città che s’è via via spaccata intorno al nome di Spalletti. Sul motivo è persino troppo facile ricordare Totti: da una parte i risultati, dall’altra un mondo sempre più distante. Tutto questo c’è dentro la partita di domani: tattica e sentimento, in fondo i due ingredienti fondamentali di qualsiasi ricetta calcistica”.

