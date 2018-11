Verso Roma-Inter, sette infortunati in casa giallorossa: chi potrebbe recuperare

Domenica sera Roma-Inter, è allarme infortuni tra i giallorossi, due giocatori potrebbero recuperare

Dopo le cadute in Champions League, Roma e Inter si affronteranno domenica sera all’Olimpico, nel match valido per la quattordicesima giornata di serie A.

In casa giallorossa si fa il conto degli infortuni. Sono ben sette i giocatori infortunati e solo due di loro potrebbero recuperare per l’incontro di domenica sera. Recuperi che, porterebbero due alternative in più a Eusebio Di Francesco, ma con un minutaggio molto ristretto a causa dei lunghi infortuni che hanno costretto al forfait prolungato i due calciatori.

Dzeko, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Pastore, Perotti, De Rossi e Coric: questa è la lista degli infortunati in casa giallorossa. Solo Pastore e Perotti hanno ripreso ad allenarsi col gruppo. Di Francesco spera di averli a disposizione per domenica sera, inizialmente dalla panchina e, successivamente, in campo per una manciata di minuti.

Una sfida, quella con l’Inter, di vitale importanza per la Roma. Dopo il ko di Udine in campionato e la sconfitta interna contro il Real Madrid in Champions League, i giallorossi hanno bisogno di un risultato positivo.

Un inizio di stagione complicato, soprattutto in campionato, ha portato la squadra di Di Francesco a occupare il settimo posto in classifica. Sono quattro i punti di svantaggio dalla Lazio, al quarto e ultimo posto disponibile per l’accesso alla Champions League 2019/2020. L’Inter è lontana addirittura 9 punti ed in caso di sconfitta contro i nerazzurri, la Roma andrebbe a -12. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di parecchi titolari, assenze che potrebbero essere decisive ai fini del risultato finale.