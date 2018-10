Verso Inter-Milan, parla un grande ex: “Spero in un bel derby. Vincerà la…”

Manca sempre meno a Inter-Milan, un grande ex che ha giocato in entrambi i club ha parlato della sfida di domenica sera

Domenica sera alle 20:45 si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata di serie A. Le due squadre arrivano da un ottimo periodo di forma e risultati. I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro partite consecutive in campionato, le ultime sei di fila in tutte le competizioni. I rossoneri hanno vinto gli ultimi due match in campionato, tre vittorie consecutive contando il successo in Europa League.

Tra i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie dei due club, c’è Zlatan Ibrahimovic. Un derby che Ibrahimovic ha giocato 6 volte con la maglia dell’Inter, con 2 reti segnate ai rossoneri, e 3 volte con la maglia del Milan, segnando 3 reti ai nerazzurri.

Le parole di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante svedese ha commentato il prossimo derby di Milano. Queste le sue parole: “Sarà sempre uno spettacolo, sarà sempre bello. Spero che sarà una bella partita e che i tifosi si divertano. Chi vince? La migliore, vediamo dopo la partita. In bocca al lupo a entrambi”.

Restando in tema di attaccanti, sarà un derby che vedrà affrontarsi due grandi centravanti. Mauro Icardi nell’Inter e Gonzalo Higuain nel Milan, che stanno trascinando con le loro reti le due squadre. Il capitano nerazzurro ha segnato 4 reti negli ultimi tre derby. Indimenticabile la tripletta segnata nella scorsa stagione nel derby d’andata, vinto dall’Inter 3-2.