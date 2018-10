Verso Inter Milan, la decisione di Spalletti sul centrocampista

L’Inter prepara un derby fondamentale

L’Inter si è ritrovata, al completo, ad Appiano per gli ultimi due allenamenti prima del derby di domenica. Luciano Spalletti è molto determinato ma dovrà affrontare un problema. Si tratta di Matias Vecino, rientrato dal Giappone, con un problema muscolare. Gli esami non hanno evidenziato lesioni ma soltanto un affaticamento.

Per questo motivo, l’uruguaiano sarà valutato giorno dopo giorno anche se, al momento, Roberto Gagliardini è favorito nell’undici titolare come partner di Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda la linea difensiva, ci sarà Danilo D’Ambrosio e non Sime Vrsaljko sulla corsia destra. Nel tridente che sosterrà Mauro Icardi, agiranno i titolari: Perisic, Nainggolan e Politano.