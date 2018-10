Verso Inter-Milan, il ‘grido’ di battaglia di Icardi (FOTO)

Manca sempre meno al derby Inter-Milan, il capitano nerazzurro Icardi carica tutto l’ambiente in vista della stracittadina

Domenica sera è in programma il derby Inter-Milan, match valido per la nona giornata di serie A, con Mauro Icardi che guiderà i nerazzurri. Il capitano dell’Inter, 4 reti segnate nelle ultime tre stracittadine giocate, ha caricato tutto l’ambiente nerazzurro in vista di questo importante appuntamento.

Attraverso il profilo Facebook, il centravanti argentino ha postato una foto con lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ sullo sfondo, con davanti due guerrieri, uno nerazzurro e uno rossonero, pronti a darsi battaglia domenica sera.

La foto

Questo il ‘grido’ di battaglia di Mauro Icardi. Contro i rossoneri, l’Inter insegue la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima in tutte le competizioni.I nerazzurri sono imbattuti da quattro derby, con un bilancio di tre pareggi e una vittoria.

Successo arrivato nel derby d’andata giocato nella passata stagione. Uno spettacolare e vincente 3-2, con la tripletta del centravanti argentino, preciso a mettere in rete gli assist di Candreva e Perisic e realizzare il rigore decisivo al 90°. Icardi è già in clima derby.

Il ritorno del capitano

Dopo un avvio di stagione non semplice, Mauro Icardi è tornato a trascinare l’Inter con le sue reti. Nelle ultime cinque partite giocate, il capitano nerazzurro è andato a segno 5 volte. Tre reti in campionato e due in Champions League, questo il bottino attuale del centravanti argentino.

Come non ricordare lo splendido gol segnato il 18 settembre scorso contro il Tottenham in Champions League. Una rete che ha cambiato la stagione dell’Inter. Successivamente, è arrivato il gol in campionato, con il calcio di rigore segnato contro la Fiorentina il 25 settembre scorso. L’attaccante nerazzurro non si è più fermato: rete del successo a Eindhoven contro il Psv il 3 ottobre scorso e doppietta vincente nella vittoria esterna a Ferrara contro la Spal il 7 ottobre scorso. Domenica sera il derby: Icardi ha già fatto male ai rossoneri, il capitano nerazzurro sogna un altro derby da protagonista.