Verso Barcellona Inter, sarà la serata giusta? C’è da sfatare un tabù

Barcellona Inter, questa sera i nerazzurri saranno impegnati al ‘Camp Nou’, dove c’è da sfatare un tabù

Barcellona Inter, meno di tre ore al calcio d’inizio del match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri arrivano a questo incontro con il primato nel gruppo B insieme ai padroni di casa. Le due squadre hanno 6 punti, grazie ai due successi conquistati nelle prime due giornate.

Questa sera l’Inter giocherà per la quarta volta nella sua storia al ‘Camp Nou’. I tre precedenti non sono positivi, con tre sconfitte. Un altro dato negativo è il numero di gol segnati: i nerazzurri non sono mai riusciti a segnare in casa del Barcellona.

I precedenti

Nei tre incontri disputati in Spagna contro il Barcellona, sono arrivate tre sconfitte senza reti segnate. Il 18 febbraio 2003, i catalani superano 3-0 l’Inter di Hector Cuper, con le reti di Saviola, Cocu e Kluivert.

Il 24 novembre 2009 arriva la seconda sconfitta. I catalani vincono 2-0, grazie alle reti di Pedro e Piquè. La terza sconfitta risale al 28 aprile 2010. Una dolce sconfitta, che proietta i nerazzurri alla finale di Madrid. Il Barcellona vince 1-0, con un gol di Piquè, ma non basta per ribaltare il successo dell’Inter dell’andata. Un 3-1 difeso in dieci uomini per l’espulsione di Thiago Motta, con l’Inter che va a Madrid e conquista la Champions League.

Serata giusta?

Dopo tre partite senza reti in trasferta contro il Barcellona, questa sera l’Inter potrebbe sfatare questo tabù. In questa stagione la retroguardia catalana non ha dimostrato molta sicurezza. Sono 11 le reti subite nella Liga spagnola e 2 in Champions League, nell’ultimo match giocato contro il Tottenham a Londra.

Il tecnico Valverde deve fare a meno di due difensori centrali: il francese Umtiti e il belga Vermaelen. A fianco di Piquè, titolare inamovibile, giocherà il francese Lenglet, arrivato dal Siviglia nell’ultima sessione di mercato.