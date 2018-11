Verso Atalanta Inter, problemi in difesa per Gasperini: a rischio un titolarissimo

Atalanta Inter, grandi problemi in difesa per i bergamaschi, Gasperini rischia di perdere un altro perno difensivo

Atalanta Inter, domenica prossima all’ora di pranzo, la squadra di Gasperini affronterà i nerazzurri di Milano. L’Inter è lanciata in campionato, con sette vittorie consecutive che hanno portato gli uomini di Spalletti al secondo posto in classifica. L’Atalanta ha ritrovato condizione e vittorie, ottenendo tre successi consecutivi negli ultimi tre match giocati in campionato.

Per la sfida di domenica, Gasperini rischia di perdere un altro difensore fondamentale per la squadra. Dopo l’infortunio di Masiello avvenuto nelle settimane precedenti, fermo ai box c’è anche Toloi. Il difensore brasiliano è alle prese con un fastidio alla caviglia, problema accusato nell’ultima partita giocata contro il Bologna.

Allenamento a parte

Nell’allenamento odierno svolto dall’Atalanta, Toloi ha lavorato ancora a parte, insieme a Masiello, Vernier e Tumminello.

Questo il report presente sul sito ufficiale del club bergamasco: “Continua la preparazione al centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima sfida contro l’Inter, in programma a Bergamo domenica alle 12.30. La squadra oggi ha lavorato divisa in due gruppi: al mattino chi è sceso in campo a Bologna, al pomeriggio chi non ha giocato al Dall’Ara. A parte Masiello, Toloi, Tumminello e Varnier. Domani è in programma un allenamento a porte chiuse sempre al centro Bortolotti di Zingonia”.