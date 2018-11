Verso Atalanta-Inter, la probabile: dubbi a centrocampo per Spalletti (CdS)

Atalanta-Inter, le ultime di formazione secondo il Corriere dello Sport

Nainggolan è in discrete condizioni: il cambio col Barcellona per problemi alla caviglia non ha comportato danni. Il belga – che con l’Atalanta dovrebbe comunque cominciare in panchina – ieri ha partecipato al lavoro aerobico tra palestra e campo. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, che dunque rassicura sullo stato di salute dell’ex Roma.

Spalletti è pronto a ridisegnare l’Inter con un 4-3-3, puntando su Joao Mario e tenendosi il dubbio tra Vecino e Gagliardini (che, dopo la doppietta al Genoa, affronterebbe la sua vecchia squadra), si legge sul quotidiano romano. La probabile:

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Candreva, Icardi, Perisic.