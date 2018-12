Valverde tranquillizza l’Inter: “Contro il Tottenham vogliamo vincere”

Intervistato dai giornalisti presenti al termine del derby vinto per 4-0 contro l’Espanyol, Ernesto Valverde ha parlato anche di Inter. Il tecnico del Barcellona, riguardo la sfida contro gli Spurs vitale per il passaggio del turno dei nerazzurri, è stato abbastanza chiaro: la squadra vuole vincere. Nonostante i catalani siano già qualificati come primi dunque, non hanno intenzione di regalare nulla a nessuno.

Come ormai noto a tutti, il passaggio del turno dell’Inter dipende anche dal risultato della sfida del Camp Nou. Qualora la squadra di Mauricio Pochettino dovesse riuscire ad espugnare lo stadio bluagrana, i meneghini sarebbero costretti a dire addio ai sogni di gloria. Quel che sarà fondamentale per gli uomini di Spalletti intanto, sarà conquistare i tre punti contro il PSV Eindhoven.

Valverde: “Inter stia tranquilla”

“Se Messi contro il Tottenham ci sarà? Vedremo martedì. Ma posso rassicurare l’Inter: noi scenderemo in campo per vincere, a prescindere dagli interpreti che sceglierò. Il nostro club rispetta molto la Champions League e affronta ogni partita per raccogliere il massimo. Farò le scelte in relazione ai nostri interessi, non a quelli dell’Inter“. Queste le parole del tecnico catalano in vista della delicatissima serata di Champions in programma martedì prossimo.