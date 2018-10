Uruguay | Tegola per Spalletti, Vecino si ferma, problema a…

Vecino, fermato in amichevole

Il centrocampista nerazzurro, Matias Vecino, si è fermato a causa di un problema muscolare. Poco prima di scendere in campo con la propria nazionale nella gara amichevole contro il Giappone, l’uruguaiano ha accusato un problema muscolare alla gamba destra. Prontamente sostituito da Gaston Pereiro, in via precauzionale non è sceso in campo. Le sue condizioni saranno poi valutate dai medici nerazzurri.

Il tweet della nazionale dell’Uruguay

#JAPURU | Matías Vecino no podrá disputar el amistoso ante Japón debido a una molestia en posterior de muslo derecho. — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 16, 2018

“Matias Vecino non disputerà l’amichevole contro il Giappone a causa di un problema al muscolo posteriore della gamba destra”.

