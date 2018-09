Inter News: buone notizia dal Brasile

(Inter News) Per diversi mesi si erano perse le sue tracce, fino a qualche settimana fa, quando le notizie provenienti dal Brasile hanno iniziato a riportare di prove all’altezza della sua (vecchia) fama. Poi per Gabriel Barbosa è arrivato anche qualche gol, fino alla clamorosa tripletta messa a segno nell’ultimo week end contro il Vasco da Gama.

Gabigol è ancora di proprietà dell’Inter ed il prestito al Santos scadrà il 31 dicembre di quest’anno.

Nella conferenza stampa ripresa da Fox Sport, il brasiliano ha fatto chiarezza sul suo futuro. Il ragazzo ha detto che potrebbe tornare a Milano proprio in virtù del prestito in via di scadenza. Tuttavia la sua felicità per l’ottimo momento della sua squadra ed il suo cuore che batte per il Santos fanno si che per il momento sia concentrato solo sui fatti di campo.

Il tempo per decidere è ancora lungo e lui lo vorrà impiegare tutto per dimostrare il suo valore. L’obbiettivo dichiarato di Gabigol è anche un altro: riconquistare la fiducia del CT carioca Tite e la nazionale verdeoro. E per fare questo Gabriel sa che l’unico modo è fornire prove di altissimo livello nel suo campionato. Più aiuterà il Santos maggiori probabilità avrà di tornare a vestire la maglia del Brasile.

Fonte Fox Sports