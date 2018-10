Inter News: tutti ai piedi di Brozovic

(Inter News) Marcelo Brozovic non perde occasione per far parlare di sé in termini entusiastici. Giocatore che ha completato più passaggi, quello che corre di più, il “coccodrillo” di Barcellona (ripetuto anche a Roma). Ma non c’è solo fisicità e inventiva nel repertorio del croato, aggiornato completamente dopo la rivoluzione spallettiana dello scorso anno per scoprirlo regista.

C’è il talento nei piedi e nella testa di Marcelo, e ora se ne stanno accorgendo proprio tutti. L’esempio più chiaro è nelle parole con cui Sky Sport ha celebrato la più bella giocata di Lazio Inter di ieri. Il tunnel di Brozovic a Lulic, nato da un rilancio di Samir Hanfanovic, sul quale Marcelo compie uno stop non eccezionale. La palla sembra uscire dalla sua disponibilità e intanto Lulic sta arrivando a tutta velocità. Brozo, come in una danza meravigliosa, la tocca di esterno, la fa passare sotto le gambe del laziale, la difende dal ritorno di Acerbi e la mette sulla corsa di Ivan Perisic.

La vittoria di Spalletti

Un gioiello vero di tecnica, stile, tempismo, inventiva, alla faccia di chi lo considerava poco più di un faticatore del centrocampo. Oggi si inizia a parlare di lui come uno dei registi più brillanti d’Europa. Tanto che viene naturale chiedersi se la clausola di 60 milioni per l’estero recentemente apposta sul rinnovo contrattuale non sia sottodimensionata rispetto al valore del ragazzo.

Sky prosegue poi per riconoscere il grande merito di questa evoluzione a mister Spalletti: “Il gesto di Brozovic è così elegante, e così inatteso, che né Joao Mario né Vecino, negli insoliti ruoli di ali, se la sentono di correre in profondità, tentennano come se fossero convinti che il compagno stia per perdere il pallone da un momento all’altro. La maniera in cui Brozovic sfata le convinzioni dei suoi compagni, forse, è la più grande attestazione del successo dell’intuizione di Spalletti”.

Fonte Sky Sport