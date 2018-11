Un titolarissimo a rischio per la trasferta di Bergamo: le ultime (Sky)

Un titolare non al meglio: in dubbio per l’Atalanta (Sky)

Ha cercato di anticipare i tempi per essere presente a tutti i costi. Probabilmente, però, quello visto contro il Barcellona era un Radja Nainggolan non al massimo della condizione. La caviglia, evidentemente, fa ancora male al Ninja, che a questo punto rimane in dubbio anche per la trasferta dell’Inter contro l’Atalanta di Gasperini.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Nainggolan potrebbe trovare spazio a gara in corso, ma almeno all’inizio Spalletti potrebbe affidarsi a giocatori più in salute e che hanno dimostrato di sapersi far trovare pronti al momento giusto, come Gagliardini e Joao Mario.