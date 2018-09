Un ex Inter sprofonda in Serie C: ripartenza da Cuneo

Loading...

L’ex centrocampista dell’Inter svincolato si accasa al Cuneo in Serie C. Ecco di chi si tratta.

Ancora pochi giorni di attesa per rivedere in campo l’Inter. Così come il campionato di Serie C. Interessante sotto diversi punti di vista. Una curiosità: il Cuneo, squadra piemontese, annovera tra le sue fila un ex difensore di spessore come Fabiano Santacroce. Ma anche un nuovo centrocampista, passato per l’Inter qualche anno fa.

McDonald Mariga al Cuneo: l’ex Inter va a rinforzare il centrocampo.

Mariga è una vecchia conoscenza del calcio italiano e dell’Inter. Transitato alla corte nerazzurra nell’anno post-triplete e negli anni a seguire, non ha lasciato un particolare ricordo di sé. Il keniota, a 31 anni, si allena con il Cuneo dopo l’esperienza al Real Oviedo in Spagna, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport. Ripartenza dalla Serie C. Senza particolari rimpianti.