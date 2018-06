Ultim’ora Inter- Le visite mediche del calciatore inizieranno già nel pomeriggio

Altro calciatore in arrivo

L’Inter ha chiuso anche l’affare Matteo Politano e già nel pomeriggio il calciatore sosterrà le visite mediche. Secondo Gianluca Di Marzio, l’ormai ex Sassuolo atterrerà presso l’aeroporto di Linate intorno alle ore 16.10 e si sposterà alla clinica Humanitas per le ore 18.00.

Nella mattinata di domani avverrà l’appuntamento al Coni per l’idoneità sportiva, successivamente sarà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter.

Ricordiamo le cifre dell’accordo: 5 milioni per il prestito oneroso più 15 per il diritto di riscatto ed il giovane Odgaard come contropartita tecnica. Quest’ultimo valutato 6 milioni di Euro e con diritto di recompra a favore dei nerazzurri. 10 per il primo anno e 15 per il secondo.

Politano risulta essere un ottimo acquisto per l’Inter. Calciatore duttile che conosce molto bene il calcio italiano, a proprio agio sia nel 4-3-3 che ne 4-2-3-1 o addirittura a sostegno della punta.

FOnte Sky