UFFICIALE – Santon e Zaniolo alla Roma a titolo definitivo

Davide Santon e Nicolò Zaniolo sono due nuovi giocatori giallorossi

Con un comunicato ufficiale apparso pochi istanti fa sui canali nerazzurri, l’Inter ha comunicato la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 1999 Nicolò Zaniolo alla AS Roma.

“Prelevato dalla Virtus Entella nell’estate del 2017, Zaniolo è stato tra i principali protagonisti della stagione trionfale della Primavera nerazzurra allenata da Stefano Vecchi. Da parte di tutta la Società, i migliori auguri a Nicolò per il prosieguo della carriera”.

I nerazzurri hanno ufficializzato un altro trasferimento in giallorosso, quello di Davide Santon, sempre a titolo definitivo. Questo il comunicato.

“FC Internazionale Milano annuncia di aver trovato un accordo con la AS Roma per il trasferimento a titolo definitivo di Davide Santon”.

“Prodotto del Settore Giovanile nerazzurro, nelle sue due esperienze con l’Inter Santon ha collezionato un totale di 110 presenze. Ha conquistato due Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. A lui il ringraziamento da parte di tutto il Club per gli anni trascorsi insieme e il più sincero in bocca al lupo per le future sfide professionali”.

“Non vedo l’ora di iniziare e di far vedere a tutti quello che posso dare – ha dichiarato Davide Santonnella sua prima intervista in giallorosso -. L’arrivo alla Roma rappresenta tantissimo per me, ho tanta voglia di riscatto ed essere arrivato qui mi dà tante motivazioni”.

“Poter vestire questa maglia è un orgoglio, ora devo dimostrare sul campo quanto valgo”, ha aggiunto Nicolò Zaniolo.