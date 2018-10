Ufficiale: salta la panchina di un club prestigioso. Si cerca il successore

Un esonero prestigioso

Nella settimana della sosta relativa alle nazionali salta l’ennesima panchina. E’ accaduto in Francia e questa volta si tratta del Monaco. E’ stato, infatti, esonerato il tecnico portoghese Leonardo Jardim. Il tecnico paga una partenza davvero drammatica con soltanto 6 punti in Ligue 1 e, addirittura, 0 punti in due partite in Champions League.

L’allenatore portoghese era stato ingaggiato dal Monaco nel 2014 e ha guidato la squadra fino al titolo del 2017. Negli ultimi due anni, però, il club di Montecarlo ha ceduto profili importanti e di qualità, provocando l’evidente involuzione della squadra. Per quanto riguarda il successore, è stato contattato Thierry Henry. L’ex stella dell’Arsenal, con un passato alla Juventus, sarebbe pronto a risollevare il club ma salgono le quotazioni di Vincenzo Montella. Nelle prossime ore si sapranno notizie più sicure.