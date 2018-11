Pochi minuti fa è arrivata la decisione sulla finale di ritorno della Copa Libertadores

River Plate-Boca Juniors è rinviata a domani. Questa la decisione presa pochi minuti fa dalla federazione sudamericana. Dopo i gravi fatti accaduti a Buenos Aires, con l’assalto al pullman del Boca Juniors da parte di alcuni tifosi del River e alcuni giocatori che sono stati male, si è deciso di rinviare il match a domani.

In un primo momento il rinvio alle 22:00 italiane, poi alle 23:15. Infine, il rinvio a domani. Un’immagine nera per il calcio sudamericano. Una grande rivalità che è sfociata in atti di vandalismo da censurare.