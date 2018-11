UFFICIALE | L’Inter prolunga la partnership vincente

L’Inter prolunga la partnership con Nilox

L’Inter prolunga la già vincente partnership con Nilox. Nerazzurri sempre molto attivi e pronti ad incrementare i profitti grazie a partenrship mirate.

Il comunicato ufficiale

“Nilox, numero uno in Italia nel mercato delle tavole elettriche nel 2017, sceglie di continuare a lavorare con l’Inter, il club italiano che vanta il maggior numero di spettatori allo stadio. L’obiettivo è continuare il percorso iniziato con la scorsa stagione, aumentando sempre di più la propria brand awareness, attraverso la visibilità allo stadio e diverse modalità di attivazione”.

“La partnership prevede infatti la presenza di Nilox sui LED a bordo campo e sui maxi schermi non solo durante i 90 minuti di gioco a San Siro, ma anche durante l’extra-time in totale domination con una esposizione assoluta. In qualità di partner in ambito electric mobility, Nilox mette inoltre a disposizione dei giocatori neroazzurri hoverboard, monopattini, skate e biciclette elettriche per muoversi in modo divertente, agile e green”.

Le parole del ales & Partnership Management Director dell’Inter Giorgio Brambilla

“Si tratta di una partnership che ha già rivelato nel corso della scorsa stagione la propria natura vincente. Siamo felici di proseguire il cammino intrapreso con Nilox, un rapporto che permette ad entrambi i brand di crescere e di porsi sul mercato di riferimento come un valido modello di business ed entertainment multilivello. La natura pluriennale di questo nuovo accordo ci permette di programmare insieme i prossimi passi e di studiare nuove iniziative che sempre più possano incuriosire e soddisfare i tifosi e gli appassionati”.

Il brand director di Nilox, Michele Bertacco, commenta così il nuovo accordo:

“L’anno scorso abbiamo lanciato cinque nuovi modelli di ebike, due monopattini e completamente rinnovato il design del nostro hoverboard, prodotto best-seller nel mercato delle e-board. La partnership con l’Inter ci ha portato grandi risultati in termini di visibilità e riconoscibilità del brand, che hanno generato delle interessanti opportunità di business sia in Italia sia all’estero, oltre a delle interessanti sinergie con gli altri partner del club. Per quest’anno abbiamo in programma altre novità e siamo certi che la nostra collaborazione continuerà a darci grandi soddisfazioni”.