UFFICIALE, l’Inter cede un altro attaccante: giocherà in Spagna

L’Inter ufficializza la cessione del giocatore

Operazione plasvalenza riuscita per l’Inter. La dirigenza nerazzurra ha fatto un grande lavoro in questo mese, raggiungendo l’obiettivo e rientrando dentro i parametri imposti dall’Uefa.

Negli ultimi due giorni sono state ufficializzate molte operazioni in uscita. Nagatomo, Carraro, Radu, Valietti e Bettella, solo per citarne alcune. Poco più di un’ora fa, attraverso il sito ufficiale della società, l’Inter ha ufficializzato la cessione di Rey Manaj all’Albacete.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione all’Albacete, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dell’attaccante albanese classe 1997 Rey Manaj. Da parte di tutta la Società, i migliori auguri a Rey per la nuova avventura”, questo il comunicato del club nerazzurro.

Nell’ultima stagione, Manaj ha giocato in Spagna con il Granada, squadra che ha disputato la Liga 2 (serie B spagnola, ndr). Per l’attaccante albanese, 19 presenze e una sola rete. L’attaccante albanese continuerà a giocare in Spagna e sempre nella Liga 2, vestendo la maglia dell’Albacete.

Anche il club spagnolo, attraverso il sito ufficiale, ha confermato l’arrivo di Manaj dall’Inter. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 6 presenze nella stagione 2015/2016: 4 in serie A e 2 in coppa Italia.