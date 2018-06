UFFICIALE, l’Inter cede l’attaccante: giocherà in serie A. La formula sarà…

E’ arrivata l’ufficialità da parte dell’Inter

Non solo in entrata, la dirigenza dell’Inter sta svolgendo un grande lavoro anche nel mercato in uscita. Pochi minuti fa, è arrivata l’ufficialità da parte del club nerazzurro della cessione di Jens Odgaard al Sassuolo.

L’attaccante danese, che ha vestito la maglia dell’Inter Primavera, passa a titolo definitivo al club emiliano. Il costo dell’operazione è di circa 5 milioni di euro. L’Inter avrà il diritto di recompra nelle prossime due stagioni: 10 milioni il primo anno e 15 milioni il secondo.

Il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale presente sul sito nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo all’US Sassuolo, con diritto di recompra a favore del Club nerazzurro, del centravanti danese classe 1999 Jens Odgaard. Odgaard è stato tra i protagonisti della grande stagione dell’Under 19 interista, conclusa con la conquista di Campionato, Supercoppa e Viareggio Cup. Da parte di tutta l’Inter, i migliori auguri a Jens per questa nuova avventura professionale”.

E’ arrivato anche il comunicato del Sassuolo, attraverso il sito ufficiale. “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: ODGAARD Jens (’99, attaccante): acquisito a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte di F.C. Internazionale“.

Odgaard rientra nell’operazione di mercato che ha portato Politano all’Inter. L’esterno offensivo arriva a Milano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: 5 milioni per il prestito e 20 milioni per il riscatto. Odgaard lascia Milano dopo una stagione giocata in Primavera, dove ha realizzato 15 reti in tutte le competizioni. Nella prossima stagione potrebbe arrivare l’esordio in serie A. L’allenatore del Sassuolo è De Zerbi, tecnico che a Benevento ha lanciato molti giovani nel massimo campionato nazionale.