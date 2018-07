UFFICIALE | Lautaro Martinez è un nuovo giocatore dell’Inter

UFFICIALE, Lautaro Martinez è nerazzurro

Mancava solo l’ufficialità, Lautaro Martinez è un giocatore dell’Inter. La società nerazzurra annuncia “El Toro”.

Mancava soltanto lui, dopo Nainggolan, De Vrij e Asamoah. Il contratto, secondo il sito ufficiale della Serie A, è stato depositato 2 giorni fa.

Il tweet dell’Inter

Il comunicato del club

MILANO – Lautaro Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino ha sottoscritto col Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023.

Nato il 22 agosto del 1997 nella provincia di Buenos Aires a Bahia Blanca, a pochi chilometri dal confine con la Patagonia, Lautaro inizia a giocare a calcio nella squadra locale del Club Atletico Liniers, prima di entrare a far parte del settore giovanile del Racing Club di Avellaneda. Il 1° novembre del 2015, da poco diciottenne, debutta in Prima Squadra: Martinez entra in campo al minuto 80 della sfida contro il Crucero del Norte, prendendo il posto – per una suggestiva coincidenza del destino – di un pezzo di storia interista, Il PrincipeDiego Milito.

Un anno più tardi, il 19 novembre del 2016, Lautaro realizza il primo gol da professionista nel pareggio esterno (1-1) del Racing contro l’Huracan. La sua crescita è rapidissima, come testimoniano anche i numeri: chiude la stagione 2016/17 con uno score complessivo di 9 reti in 28 partite, notevolmente migliorato dalle 18 reti (di cui 5 in Coppa Libertadores) in 28 presenze del 2017/18.

Astro nascente del calcio argentino, Lautaro – detto El Toro – ha già messo in mostra tutto il proprio potenziale anche con le selezioni giovanili della Seleccion: nel 2017 ha partecipato al Campionato Sudamericano Under 20, laureandosi capocannoniere del torneo con 5 reti, e al Mondiale Under 20, nel quale ha realizzato 2 gol in 2 partite. Lo scorso 27 marzo, Martinez ha inoltre esordito con la Nazionale maggiore nell’amichevole contro la Spagna, entrando in campo al 59′ al posto di Gonzalo Higuain.

L’attaccante argentino, alto 174 centimetri, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e forte fisicamente, in grado di giocare sia come prima, sia come seconda punta. Seguito da diverse squadre europee nel corso degli ultimi mesi, El Toro è ora pronto per la nuova avventura con l’Inter: #WelcomeLautaro, benvenuto nella Milano nerazzurra!

