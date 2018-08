UFFICIALE – Keita Balde Diao è un nuovo giocatore dell’Inter

Arriva la comunicazione da parte della società

La lunga attesa è finita; Keita Balde Diao è nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito della società nerazzurra inter.it .

MILANO – L’attaccante Keita Balde Diao è un nuovo giocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all’Inter in prestito annuale con opzione.

Nato l’8 marzo del 1995 in provincia di Girona, in Spagna, da genitori senegalesi, nel 2004 entra a far parte della cantera del Barcellona. Nel 2010 viene ceduto in prestito dai blaugrana alla Unió Esportiva Cornellà, una Società catalana, con la quale Keita realizza la bellezza di 47 reti in una singola stagione.

Nell’estate seguente, Keita decide di lasciare la Spagna per accettare la proposta della Lazio. Con la Primavera biancoceleste, il senegalese mette in mostra tutto il proprio straordinario potenziale, rivelandosi determinante per la conquista di uno Scudetto e di una Coppa Italia di categoria (rispettivamente nel 2012/13 e nel 2013/14).

Le sue prestazioni gli valgono le attenzioni dell’allora allenatore della Prima Squadra Vladimir Petkovic, che il 15 settembre del 2013 lo fa esordire nel calcio professionistico nella sfida di campionato contro il ChievoVerona allo stadio Olimpico.

Due mesi più tardi, il 10 novembre, realizza il primo gol ufficiale nel match pareggiato 1-1 in casa del Parma. Entra così stabilmente a far parte della rosa laziale, debuttando anche in Europa League e disputando i preliminari di Champions League nel 2015/16. La consacrazione definitiva di Keita avviene nella stagione 2016/17, nel corso della quale si impone come uno dei talenti più interessanti di tutta la Serie A: a fine campionato i suoi gol saranno ben 16, realizzati in 31 presenze.

La crescita esponenziale del ragazzo lo porta in nerazzurro…

La crescita esponenziale del senegalese non passa inosservata e suscita l’interesse di diverse squadre, in Italia e in Europa. Nell’estate del 2017, il Monaco definisce il trasferimento di Keita, che chiude dunque la parentesi alla Lazio con un bottino complessivo di 137 presenze e 31 reti. Con il Club monegasco, nella scorsa stagione, gioca 33 partite andando a segno 8 volte e contribuendo al raggiungimento del secondo posto in classifica in Ligue 1.

In Nazionale ha esordito il 26 marzo del 2016: attualmente vanta 20 presenze e 3 marcature col Senegal, con cui ha partecipato alla Coppa d’Africa 2017 e al recente Mondiale di Russia 2018.

Ora è il momento del ritorno in Italia per l’inizio di una nuova, entusiasmante esperienza con la maglia dell’Inter: #WelcomeKeita, in bocca al lupo per questa avventura in nerazzurro!

Al “Benvenuto” della società, anche quello di tutta la redazione di interdipendenza .