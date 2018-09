Loading...

Lautaro Martinez, l’esito degli esami

L’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina, Lautaro Martinez, si è sottoposto nella giornata odierna ad una risonanza magnetica, per comprendere al meglio l’identità del problema muscolare. L’attaccante argentino a causa di questo fastidio, è stato costretto a saltare la gara contro il Bologna ed il doppio impegno con la propria rappresentativa nazionale. E’ a rischio il suo impiego contro il Parma.

Il comunicato ufficiale dell’Inter

“MILANO – LautaroMartinez si é sottoposto quest’oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Persistono i postumi dell’ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l’attaccante argentino a non essere a disposizione per la gara di campionato contro il Bologna e per le partite in programma con la propria Nazionale. Le condizioni di Lautaro Martinez saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Fonte: Inter.it

UFFICIALE | L'esito degli esami di Lautaro Martinez https://t.co/5kM7TFDtDH — interdipendenza.net (@vivoperlinter) September 10, 2018