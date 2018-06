UFFICIALE – Bettella è un nuovo giocatore dell’Atalanta: i dettagli dell’operazione

UFFICIALE – Bettella si trasferisce all’Atalanta con recompra

Operazione definita da giorni, ora è anche ufficiale. Davide Bettella, gioiello della cantera nerazzurra, si trasferisce a titolo definitivo all’Atalanta. Ecco il comunicato del club milanese:

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo all’Atalanta Bergamasca Calcio del difensore italiano Davide Bettella, sul quale l’Inter mantiene il diritto di recompra. Bettella, classe 2000, è stato tra i protagonisti della grande stagione della Primavera interista allenata da Stefano Vecchi, conclusa con la conquista di Campionato, Supercoppa e Viareggio Cup. Da parte di tutta la Società, i migliori auguri a Davide per la nuova avventura.

Le parole di Bettella

Dopo la firma che ha ufficializzato il suo passaggio all’Atalanta, Davide Bettella pronuncia le sue prime parole da giocatore della Dea nell’intervista dal club realizzata nella press room del Centro Bortolotti.

“Sicuramente è una bellissima realtà, sono contento di essere venuto qua. Mi ha colpito fin da subito il senso di appartenenza, penso sia una cosa bellissima. Sarà la mia prima stagione tra i professionisti, giocherò con grandi campioni e sarà dura, però penso solo a migliorare per arrivare in alto. Gasperini? Mi potrà dare una mano sul piano del gioco e quello della personalità. Penso sia un tecnico che crede ai giovani, è una cosa bellissima perché pochi hanno il coraggio di buttare i ragazzi nella mischia come lui, anche permettendo loro di farli sbagliare. Per me è tutto nuovo, sarà una stagione emozionante, cercheremo di arrivare in fondo in tutte le competizioni”.