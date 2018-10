Inter News: Invent nuovo partner

(Inter News) Il sito dell’Inter informa che è stato siglato l’accordo commerciale con un nuovo sponsor. Un altro tassello che arriva a implementare il gruppo di aziende che decidono di legare il loro marchio a quello nerazzurro. La notizia arriva a confermare l’ottimo trend della società nerazzurra nello specifico settore. I dati di bilancio risultano addirittura superiori a quelli della corazzata Juventus. Questo il comunicato ufficiale della società:

“Invent, l’azienda veneta leader nella produzione di moduli fotovoltaici, da alcuni anni presente su tutto il territorio nazionale anche come operatore luce e gas, diventa Official Green Energy Partner di FC Internazionale Milano. L’azienda “simbolo” del Green italiano, continua ad affermarsi sul mercato con tassi di crescita esponenziali. Stto la guida dell’imprenditore Sante Bortoletto, lavora per ritagliarsi un ruolo importante in un settore in costante evoluzione. Una realtà industriale altamente innovativa sia sul fronte produttivo che su quello dei servizi energetici.

Grande soddisfazione

I prodotti a marchio Invent coniugano infatti elevata tecnologia e ricercato design per ottenere l’equilibrio perfetto tra funzionalità e valore estetico, ne sono esempio il brevetto del coppo fotovoltaico e quello dei moduli fotovoltaici di design. Sul fronte dei servizi energetici l’azienda lancia nel 2015 il rivoluzionario sistema delle Ricariche.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione – afferma Sante Bortoletto fondatore di Invent – perché FC Internazionale Milano è uno dei club più rinomati del panorama internazionale e ci sentiamo di poter dire che condividiamo la stessa ambizione: scrivere una pagina importante di storia nei rispettivi settori. C’è però anche un altro grande valore condiviso, l’impegno sociale con una particolare attenzione verso i più piccoli. Anche in questo campo possiamo e dobbiamo lasciare un segno bello e di speranza per le generazioni future”.

“È per noi un piacere stringere questo accordo di partnership con Invent – ha dichiarato Giorgio Brambilla, Sales & Partnership Management Director dell’Inter -. Quello della Green Energy è un settore particolarmente innovativo, capace di offrire numerose possibilità, per questo siamo certi che il legame tra le nostre due realtà sia non solo basato su molti punti in comune tra i due brand, ma anche in grado di garantire ottimi sviluppi futuri”.

Fonte Inter.it