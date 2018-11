UFFICIALE | Altra importante sponsorizzazione per l’Inter

Gatorade nuovo sponsor dell’Inter

L’Inter, con l’avvento della proprietà cinese è diventata molto attiva sul fronte sponsorizzazioni. Il brand nerazzurro sta scalando la classifica di popolarità e nuovi accorsi vengono siglati. Questa volta è il turno di Gatorade.

Il comunicato ufficiale

Gatorade, marchio del gruppo PepsiCo e Sport Drink numero uno al mondo, avvia una partnership con FC Internazionale Milano per le prossime due stagioni calcistiche, rispettivamente 2018/19 e 2019/20. A consegnare la maglia nerazzurra all’Amministratore Delegato di PepsiCo Italia Marcello Pincelli sono stati l’Amministratore Delegato di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello e il Vice President Javier Zanetti.

Il ruolo di “Partner Tecnico” di alcuni dei più importanti club al mondo, rafforzato dalla partnership con la Uefa Champions League ormai attiva dal 2015, ha costruito nel tempo un legame indissolubile tra Gatorade e il mondo del calcio. Questa forte connessione trova risvolto anche a livello locale, grazie all’impegno dedicato ad una serie di iniziative formative rivolte agli sportivi amatoriali che mirano a rafforzare l’educazione in ambito sportivo.

Grazie alla sua formula scientificamente testata, Gatorade fornisce al fisico gli elementi essenziali per garantire un più efficace reintegro dei liquidi e degli elettroliti persi con il sudore, e inoltre aiuta a mantenere alta la prestazione di resistenza durante lo sport fornendo ai muscoli sotto sforzo il rifornimento di energia necessario.

La forza scientifica di Gatorade è sostenuta dal centro di ricerca di proprietà del brand, il Gatorade Sports Science Institute (GSSI), che studia gli effetti della nutrizione e dell’idratazione sul corpo umano prima, durante e dopo l’attività fisica. IL GSSI conduce infatti studi di ricerca nelle strutture di laboratorio e sul campo da gioco per esaminare l’idratazione e i bisogni nutrizionali degli atleti in modo da aiutarli ad ottimizzare la loro salute e le prestazioni.

Il binomio Gatorade-Inter si colloca come naturale passo avanti in un percorso che vede il brand sostenere e affiancarsi alle eccellenze sportive.

“La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta. Ritornare al fianco di Inter, che ha intrapreso un chiaro percorso di crescita negli ultimi anni culminato con l’ingresso in Uefa Champions League, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi da sempre tipici di Gatorade.” afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia.

“Siamo entusiasti di dare il bentornato a Gatorade come nostro nuovo Official Sports Drink” ha dichiarato Giorgio Brambilla, Sales & Partnerships Management Director di FC Internazionale Milano – “E’ una realtà leader nel settore e siamo contenti di entrare a far parte del gruppo dei grandi club internazionali legati a questo brand. Ci auguriamo che questa nuova partnership conduca entrambe le società verso un futuro ricco di soddisfazioni. Il ritorno di brand globali come Gatorade, in qualità di partner del Club, conferma la consistenza del nostro percorso di crescita che mira ad ampliare la globalità del nostro brand.”

Come “Official Sports Drink” Gatorade avrà l’opportunità di essere a fianco del Club in tutti i momenti che accompagnano quotidianamente i campioni, dai campi di allenamento fino a San Siro, supportandoli dal punto di vista funzionale con i prodotti e materiali tecnici.

L’accordo tra Gatorade e Inter rappresenta una scelta significativa che segna un nuovo punto di partenza per raggiungere insieme traguardi sempre più lontani.