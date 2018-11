(Inter News) UFFICIALE: c’è l’accordo con la Juventus

Inter News: accordo fatto con i bianconeri

(Inter News) La sosta del campionato è a metà strada, ancora 8 giorni poi arriverà a San Siro il Frosinone per l’ultima partita prima della “quaterna” che dirà molto sulla stagione nerazzurra. Il 28 novembre i ragazzi di Spalletti saranno di scena a Wembley per l’incontro decisivo di Champions League. Il 2 ed il 7 dicembre le due trasferte difficilissime di campionato, all’Olimpico con la Roma ed allo Juventus Stadium per il derby d’Italia. Chiusura l’11 dicembre con il PSV Eindhoven ospite a San Siro per la chiusura del girone europeo.

L’attenzione del sito Calcio e Finanza.it si appunta su Juventus Inter, rendendo noto che la vendita dei biglietti partirà dal prossimo 22 novembre. Inutile dire che i pochi ticket disponibili andranno a ruba, sia per la capienza dello Stadium che per l’attesa che circonda l’incontro.

Biglietti per gli ospiti a prezzo uguale nelle due gare

I prezzi dei biglietti varieranno, a seconda dei settori, da 75 a 250 euro. Ma il fatto davvero interessante è un altro. I biglietti meno costosi saranno quelli riservati ai tifosi nerazzurri in trasferta a Torino per una ragione che è spiegata sul sito dei bianconeri. Solo 50 euro per i tifosi nerazzurri che saranno presenti sugli spalti dello Stadium.

“Juventus comunica che il prezzo del settore ospiti applicato per la gara del prossimo 7 dicembre, secondo un criterio di reciprocità stabilito ad inizio stagione tra i Club, verrà garantito dall’FC Internazionale alla tifoseria juventina nel terzo anello blu per la gara di ritorno Inter – Juventus presso lo stadio Giuseppe Meazza, valevole per la 34 giornata di campionato serie a 2018 – 2019”.

Un accordo preso in tempi non sospetti, a quanto pare di capire, che di certo eviterà tensioni e polemiche tra i settori più caldi delle due tifoserie. Non si ripeterà dunque quanto successo in occasione di Milan Juventus della scorsa settimana, quando gran parte della curva bianconera ha preferito non partecipare alla trasferta a Milano in considerazione del costo (75 euro) del biglietto riservato ai tifosi ospiti ritenuto troppo alto.

