Svolta Uefa: Var in Champions League già da qust’anno

La Uefa ha dato una svolta significativa al regolamento della massima competizione europea inserendo già a partire da quest’anno l’utilizzo del Var in Champions League. E’ stata la stessa Uefa a rendere ufficiale la novità attraverso un Tweet sul proprio profilo. Il Var è stato introdotto proprio in Italia nel corso della seconda stagione, e diversi campionati hanno poi seguito il trend.

Ora anche la Uefa si è allineata, introducendo la’utilizzo della tecnologia per dare supporto all’attività dell’arbitro. Il Var verrà utilizzato a partire dagli ottavi di finale dell’edizione attualmente in corso. E la conseguenza più immediata di questa novità sarà la scomparsa della figura dell’arbitro addizionale.

Il Var verrà inoltre utilizzato nella finale di Europa League che si svolgerà a Baku, in Russia, e per i prossimo europeo Under 21. Anche il massimo organo calcistico europeo ha intenzione di eliminare le polemiche derivanti dalle possibili sviste arbitrali. In questo modo si cercherà di garantire una maggiore correttezza delle decisioni prese nel corso delle varie partite.

Di seguito quanto pubblicato dalla Uefa sul proprio profilo Twitter ufficiale.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo

— UEFA (@UEFA) December 3, 2018