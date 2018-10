Uefa, il FFP non fa sconti: ex avversaria dell’Inter 2010 esclusa dalle coppe

La Uefa non fa sconti

La Uefa non fa sconti ed esclude il club per la stagione 2018-2019 ( o per l’anno successivo, casomai non dovesse avvenire la qualificazione in questa stagione) per non aver rispettato il FFP. Si tratta del Rubin Kazan, sanzionata per non aver rispettato le regole del Settlement Agreement. La squadra russa dovrà pagare anche una multa di 3 milioni di Euro.

Il club. al momento, occupa la quinta posizione in campionato. Come conferma l’Equipe, non sono arrivati ancora commenti da parte della società russa. L’ultima apparizione del Kazan in campo internazionale risale alla stagione 2015-16, dopo la squalifica della Dinamo Mosca, sempre per motivi riguardanti la violazione delle norme sul FFP.