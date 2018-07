UEFA, le date e gli intrecci della prossima Champions League

Il sito ufficiale della UEFA ha diramato il calendario della prossima Champions League, completo di date ed intrecci relativi alla Serie A.

GIORNATA 1 FASE A GIRONI #UCL: 18/19 settembre 2018

GIORNATE 4/5 SERIE A: 16 e 23 settembre

• L’Inter affronta il Parma in casa prima e la Sampdoria in trasferta dopo

• La Juventus affronta il Sassuolo in casa prima e il Frosinone in trasferta dopo

• Il Napoli affronta la Fiorentina in casa prima e il Torino in trasferta dopo

• La Roma affronta il Chievo in casa prima e il Bologna in trasferta dopo

GIORNATA 2 FASE A GIRONI #UCL: 2/3 ottobre 2018

GIORNATE 7/8 SERIE A: 30 settembre/7 ottobre 2018

• L’Inter affronta il Cagliari in casa prima e la SPAL in trasferta dopo

• La Juventus affronta il Napoli in casa prima e l’Udinese in trasferta dopo

• Il Napoli affronta la Juventus in trasferta prima e il Sassuolo in casa dopo

• La Roma affronta la Lazio in casa prima e l’Empoli in trasferta dopo



GIORNATA 3 FASE A GIRONI #UCL: 23/24 ottobre 2018

GIORNATE 9/10 SERIE A: 21/28 ottobre 2018

• L’Inter affronta il Milan in casa prima e la Lazio in trasferta dopo

• La Juventus affronta il Genoa in casa prima e l’Empoli in trasferta dopo

• Il Napoli affronta l’Udinese in trasferta prima e la Roma in casa dopo

• La Roma affronta la SPAL in casa prima e il Napoli in trasferta dopo

GIORNATA 4 FASE A GIRONI #UCL: 6/7 novembre 2018

GIORNATE 11/12 SERIE A: 4/11 novembre 2018

• L’Inter affronta il Genoa in casa prima e l’Atalanta in trasferta dopo

• La Juventus affronta il Cagliari in casa prima e il Milan in trasferta dopo

• Il Napoli affronta l’Empoli in casa prima e il Genoa in trasferta dopo

• La Roma affronta la Fiorentina in trasferta prima e la Sampdoria in casa dopo

GIORNATA 5 FASE A GIRONI #UCL: 27/28 novembre 2018

GIORNATE 13/14 SERIE A: 25 novembre/2 dicembre 2018

• L’Inter affronta il Frosinone in casa prima e la Roma in trasferta dopo

• La Juventus affronta la SPAL in casa prima e la Fiorentina in trasferta dopo

• Il Napoli affronta il Chievo in casa prima e la Sampdoria in trasferta dopo

• La Roma affronta l’Udinese in trasferta prima e l’Inter in casa dopo

GIORNATA 6 FASE A GIRONI #UCL: 11/12 dicembre 2018

GIORNATE 15/16 SERIE A: 9/16 dicembre 2018

• L’Inter affronta la Juventus in trasferta prima e l’Udinese in casa dopo

• La Juventus affronta l’Inter in casa prima e il Torino in trasferta dopo

• Il Napoli affronta il Frosinone in casa prima e il Cagliari in trasferta dopo

• La Roma affronta il Cagliari in trasferta prima e il Genoa in casa dopo