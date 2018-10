Intervistato dalla UEFA, il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato delle partite più importanti della sua carriera calcistica.

“La finale vinta a Parigi in coppa Uefa, mi ricordo il gol che ho fatto, è stato importante e ci ha aiutato a vincere il trofeo”.

“Le due semifinali con il Barcellona. E’ stato un momento unico, abbiamo affrontato la squadra più forte della competizione”.

“Il terzo è la finale di Madrid, in particolare quando ho sollevato il trofeo, nella mia faccia c’è tutta la mia emozione. Lì sono immortalati sono passati tutti i miei anni all’Inter”.

